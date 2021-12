per Mail teilen

Immer was Neues gibt es auf Deutschlands Straßen und Plätzen - auch in "Comedy vom Rhein" sind die neuesten Entwicklungen angekommen. Lars Reichow stellt die spektakulärsten Innovationen vor, aber zeigt auch typische Szenen, die das Miteinander im Straßenverkehr so heiter machen für Zuschauer.