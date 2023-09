In der Comedyshow am Rhein begeistert Gastgeber Lars Reichow sein Publikum mit Stand-up-Comedy und Sketchen aus Hinterbingenbach. Der Comedian und Kabarettist widmet sich in seiner 30-minütigen Show Alltagsthemen, die er mit viel Humor auf die Schippe nimmt. Am Rheinufer auf der Terrasse vom Hotel "Papa Rhein" erzählt Lars Reichow mit viel Wortwitz aus seinem Leben und haut dabei in die Tasten.