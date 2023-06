per Mail teilen

Lachen mit den Stars von morgen: Die besten Talente aus allen Bereichen des Humors treten gegeneinander an und kämpfen um den Goldenen Stuttgarter Besen. In diesem Jahr treten an: Eva Eiselt, Tony Bauer, Fee Brembeck, Dr. Pop, Christl Sittenauer, Johann Theisen, Inka Meyer und das Duo Blömer//Tillack. Das Publikum und die Jury mit Präsident Mathias Richling bestimmen die Gewinner, durch den Wettbewerb führt Moderator Florian Schroeder.