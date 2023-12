Rund 40 Prozent der Altenpflegeheime in Deutschland sind inzwischen in privater Hand – ein Großteil davon im Besitz von national oder international agierenden Investoren, so auch in Leonberg. Diese Firmen locken mit hohen Renditen, die nicht selten zu höheren Kosten für die Betreiber der Heime führen - und damit auch zu höheren Beiträgen für die Pflegebedürftigen. Der Film „Renditejäger in der Altenpflege“ erzählt die Geschichte vom großen Geld mit Pflege-Immobilien, wer davon profitiert – und wer dafür einen sehr hohen Preis bezahlt.