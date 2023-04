Mendy Hanspach quälen Myome in der Gebärmutter. Eine extrem vergrößerte Prostata sorgt im Leben Werner Anstätts für Dauerstress. Sehnenschmerzen am Knie lassen Denise Ludwig keine Nacht mehr schlafen. Und Klaus Savelkouls? Ihm machen starke Arthroseschmerzen in beiden Knien zu schaffen. Mendy und die anderen Protagonisten unseres Films verbindet ein Wunsch: Keine Operation! Kann die Embolisation, eine gezielte Verödung, für sie eine schonende Alternative sein?