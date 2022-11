Die Nikotin-Falle - Die gefährliche Kampagne der Tabakindustrie

Partnerschaftsgewalt ist eine der häufigsten Straftaten in Deutschland. Jeden dritten Tag tötet ein Mann seine Frau oder Ex-Frau. In der Hälfte der Fälle, weil sie ihn verlassen möchte oder bereits verlassen hat. Zwei Betroffene klagen an: die Täter, den Staat, aber auch die Gesellschaft. Was muss sich ändern, um Gewalt gegen Frauen in Partnerschaften effektiver zu verhindern? mehr...