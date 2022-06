Reisen, Sonne, Erholung. Will man so weitermachen wie vor der Pandemie - mit Over-Tourism und Billigflügen? Ist es nicht an der Zeit umzudenken und etwas richtig(er) zu machen, auch vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise? Muss man nicht weniger Energie verbrauchen und nachhaltiger reisen? Was kann man tun, um nicht das zu zerstören, was man liebt? mehr...