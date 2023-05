Keine Zukunft in Deutschland? Immer mehr Bundesbürger:innen wollen nur noch weg und in den USA neu durchstarten. Familie Francisco will im Land der unbegrenzten Möglichkeiten die Freiheit finden, die sie in Deutschland vermisst. Sie verkauft das Haus und fängt mit dreizehn Koffern in Amerika neu an. Doch schon die ersten Tage dort stellen die Familie auf eine harte Probe.