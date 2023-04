per Mail teilen

Immer mehr alte Menschen können von ihrer Rente allein nicht mehr leben. Nicht erst seit Inflation und Preiserhöhungen, die es Rentner:innen noch schwerer machen, über die Runden zu kommen. Das SWR-Team begleitet Menschen, deren Traum vom unbeschwerten Rentnerdasein unerfüllt bleibt. Was läuft schief? Warum geht es Rentner:innen in manchen Nachbarländern besser als in Deutschland?