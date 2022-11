Der Bodensee ist die Kulisse einer neuen Vorabendserie des SWR für Das Erste. Neuland für die Schauspieler: Alle auf dem See aktiven Kommissar-Darsteller mussten den Bootsschein für den Bodensee machen.

Zurück in die Heimat

Im Mittelpunkt steht Nele Fehrenbach (Floriane Daniel), die aus Hamburg in ihre Heimat am Bodensee zurückkehrt. Als erfahrene Kommissarin wird sie dem heimischen Ermittler Andreas Rambach (Ole Puppe) als Leiterin der Wasserschutzpolizei vor die Nase gesetzt - keine einfache Situation. Die alleinerziehende Nele muss zudem damit klarkommen, gemeinsam mit ihren Kindern Niklas (Noah Calvin) und Johanna (Sofie Eifertinger) im Haus ihrer Mutter Mechthild (Diana Körner) zu wohnen. Allzu gern legt Mechthild den Finger in die Wunde von Neles gescheiterter Ehe.

Krimi-und Familienserie

"WaPo Bodensee" ist nicht nur Krimi-, sondern auch Familienserie. "Allein die Emotionen und Konflikte, die die Ermittlerin Nele Fehrenbach in ihrer Familie bewältigen muss, sind so glaubwürdig und liebevoll erzählt, dass man mit ihr leidet, liebt und lebt. Keine Frage: Nele, Niklas, Johanna, Mechthild und all die anderen werden den Zuschauern ans Herz wachsen", so Executive Producer Martina Zöllner (SWR).

Folge 1 "Das Geisterschiff"

"Das Geisterschiff" (Folge 1, am 17. Januar 2017), das gleich zu Neles Dienstantritt ans Konstanzer Ufer getrieben wird, weist Blutspuren auf. Bald findet sich auch die Leiche des Jachtbesitzers. Nur ist die Liste der Verdächtigen bei dem notorischen Fremdgänger und glücklosen Geschäftsmann lang. Zu den Verdächtigen gehören auch Anja Görlinger (Sabine Lorenz) und ihr Mann Manfred, gespielt von Thorsten Nindel („Lindenstraße", „Rote Rosen").

Produktionsnotiz

Die "WaPo Bodensee" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH (Produzenten: Kerstin Lipownik und Sven Sund) für Das Erste. Executive Producer ist Martina Zöllner (SWR), die Redaktion liegt bei Kerstin Freels (SWR) und Thomas Martin (SWR).

Sendetermine

ab 17.1. jeden Dienstag 18.50 Uhr im Ersten