Tipps zu Widerruf und Liefertermin

Es ist bequem, die Auswahl ist riesig und manchmal gibt es wahre Schnäppchen: Einkaufen über das Internet hat viele Vorteile! Doch nicht immer kommt die Ware zum gewünschten Termin und manchmal möchte man sie auch nicht behalten. Unsere Tipps helfen weiter.

Wenn die Ware zurück soll – Tipps zum Widerrufsrecht

Damit Kunden die Möglichkeit haben, online gekaufte Waren genauer anzuschauen, so wie das im Ladengeschäft möglich ist, gibt es ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Die Frist für den möglichen Widerruf beginnt zu laufen, sobald der Empfänger die Lieferung in Händen hält. Befindet sich die Sendung beim Nachbarn und der Kunde weiß davon nichts, läuft die Frist nicht. Als zugestellt gilt aber, wenn eine Information im Briefkasten liegt, dass ein Paket beispielsweise beim Nachbarn abgegeben wurde.

Der Widerruf muss ausdrücklich erklärt werden. Das geht formlos und ohne Begründung, sollte am besten aber schriftlich gemacht werden, mit Bestellnummer und Datum und bei höheren Summen per Einschreiben.

Die Rücksendung muss in einer ordnungsgemäßen und sicheren Verpackung erfolgen. Am besten ist es, dafür die Originalverpackung aufzubewahren.

Rücksendegebühren: Seit Juni 2014 muss grundsätzlich der Kunde die Rücksendegebühren tragen. Allerdings werden die Portokosten von vielen Online-Shops immer noch übernommen. Denn die Gratis-Rücksendung ist ein besonderes Servicemerkmal des Internetshoppings. Ein genauer Blick in die allgemeinen Geschäftsbedingungen ist also lohnenswert.

Auktionsware: Bei Online-Auktionshäusern wie beispielsweise ebay gilt das Widerrufsrecht nur, wenn es sich um gewerbliche Verkäufer handelt. Bei Privatverkäufen hat der Kunde keine Möglichkeit zum Widerruf, wenn dies nicht ausdrücklich vorher vereinbart oder zugesichert wurde.

Ausnahmen: Das Widerrufsrecht gilt nicht für alle im Internet gekauften Produkte. Das Gesetz schließt beispielsweise Nahrungsmittel und Schnittblumen, also verderbliche Dinge, ausdrücklich aus. Auch Hotelübernachtungen, Konzerttickets und speziell angefertigte Waren, wie Fotoalben mit Familienbildern, sind ausgeschlossen.

Kundenhotlines, Zahlungsmöglichkeiten und sogenannte Nebenleistungen: Was sich sonst noch alles seit Juni 2014 geändert hat erfahren Sie unter:

Wenn die Ware auf sich warten lässt - Tipps zum Liefertermin

Fristsetzung: Wer seine Ware nicht zum genannten Liefertermin erhalten hat, sollte umgehend schriftlich eine Nachfrist von zehn bis 14 Tagen setzen. Verstreicht auch diese Frist ohne Lieferung, können Sie vom Vertrag zurücktreten. Einen Vordruck der Verbraucherzentralen finden Sie unten in unserer Linksammlung.

Wortklauberei: Inwieweit die gerne bei den Lieferzeiten angegeben Wörtchen „circa“ oder „regelmäßig“ rechtlich verbindlich sind oder nicht, dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen. Um dieser Diskussion zu entgehen, sollten Sie auf jeden Fall nach Ablauf der Zeit die oben genannte Nachfrist setzen.

Lieferverzögerungen: Ist in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen angegeben, dass es bei Sonderangeboten und Rabattaktionen zu Lieferverzögerungen kommen könnte, müssen Sie das nicht hinnehmen. Das hat im Kleingedruckten nichts zu suchen, hat der Bundesgerichtshof schon 2005 entschieden. In dem Urteil heißt es, dass im Internet angebotene Ware sofort geliefert werden muss und wenn sie nicht auf Lager ist, wie bei Rabattware, dann muss das auf der Produktseite stehen, also unmittelbar bei dem Angebot der Ware und nicht im Kleingedruckten. (BGH, Urteil vom 07.04.2005, Az. I ZR 314/02). Auch hier hilft das Setzen einer Nachfrist.

Vorauszahlungen: Bekommen Sie nach einem regelkonformen Rücktritt vom Kaufvertrag Ihre Vorauszahlung nicht innerhalb von 14 Tagen zurückerstattet, können Sie ein Mahnverfahren gegen das Unternehmen einleiten lassen. Wie das geht, dazu finden Sie in unserer Linksammlung Tipps der Verbraucherzentralen.

Bewertungsportale: Wenn Sie Ihren Unmut über ein Unternehmen in einem Bewertungsportal loswerden wollen, dann geben Sie dort nur Tatsachen an. Auf Schmähkritik oder Beleidigungen sollten Sie in jedem Fall verzichten. So kann das Unternehmen auch keine Löschung von Ihnen verlangen.