per Mail teilen

Haben Sie schon mal Yoga gemacht? Denken Sie vielleicht, Sie seien zu unbeweglich dafür, vielleicht sogar zu alt? Dann kennen Sie wahrscheinlich Willem Wittstamm nicht. Er gibt sein Wissen als Yogalehrer an andere weiter, denn ihm verhalf die indische Lehre zu einem "neuen Leben".

Würden Sie es wieder machen?

Auf jeden Fall, keine Frage!

SWR SWR -

Was war der schwierigste Moment?

Den gab es in dem Sinne nicht. Ich hatte nie Zweifel, dass es der richtige Weg ist. Es gab einige persönliche Weichenstellungen in der ersten Zeit, die mich arg mitgenommen haben. Meine Arbeit hat mich immer aufgebaut!

Was war der schönste Moment?

Der Moment, als ich mein Buch "Yoga für Späteinsteiger" das erste Mal in den eigenen Händen hielt. Ich konnte es kaum glauben, dass ich das geschafft hatte. Aber auch immer wieder die Dankbarkeit und Freude nach meinen Yogastunden.

Was hilft auf Durststrecken?

Trinken

SWR SWR -

Der beste Rat für Zauderer?

Ich würde es, wie oben erwähnt, wieder machen. Das heißt nicht, dass ich es jedem empfehle, in diesen Zeiten die Sicherheit einer langjährigen Existenz aufzugeben. Überlege, was du deinem besten Freund in dieser Situation raten würdest.

Mein altes Leben war...

Sehr erfüllt, ich habe gemacht, was mir Freude bereitet hat

Mein neues Leben ist...

Noch erfüllter, ich bin noch näher dran an mir