per Mail teilen

Bärlauch, Brennnessel, Löwenzahn, Sauerampfer oder Spitzwegerich. Im Frühling und Sommer sprießen in Gärten, Wäldern und auf Wiesen die Wildkräuter. Was für manchen Kleingärtner ein Ärgernis, ist für andere eine kulinarische Bereicherung. Denn ob als Tee, würziges Pesto oder zarte Gemüsebeilage: Wildkräuter lassen sich in der Küche auf vielfältige Weise verwenden.