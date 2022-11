per Mail teilen

Wie kommen Sie jeden Tag zur Arbeit? Vielleicht gehören Sie ja zu den etwa 2 Millionen Deutschen, die täglich in einem der 24.000 Züge der Deutschen Bahn sitzen. Und nein: Das wird kein Film über Verspätungen. Denn wir haben uns gefragt: Was passiert eigentlich mit den 250.000 Gegenständen, die Reisende in der Deutschen Bahn pro Jahr liegen lassen?