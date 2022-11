Im neuen Leben von Ute Haury geht es nicht mehr wie im alten ums Verkaufen, sondern ganz viel ums Zuhören.

Was war der schwierigste Moment?

Den absolut schwierigsten Moment gab es nicht, da es ein kontinuierlicher Prozess war: Vom Job in der Immobilienwirtschaft hin zur Arbeit im Sozialen Bereich. Und zum Schluss war für mich klar - ich möchte "Alternative Wohnformen" mit auf den Weg bringen und meine Motivation für dieses Thema weitergeben.

Was war der schönste Moment?

Die Zusage der Stiftung Liebenau aus Meckenbeuren, dass ich die ausgeschriebene Stelle in der Gemeinwesenarbeit der Gemeinde Weyarn bekomme. Ein unbeschreibliches Glücksgefühl! Dies mit dem Hintergrund, unter etlichen anderen Bewerbern die Chance bekommen zu haben. Das macht mich schon ein bisschen stolz, weil ich ja nicht "Soziale Arbeit" studiert habe.

Was hilft auf Durststrecken?

Sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und vor allem: an sich zu glauben! Und auch, dass man in einem geliebten privaten Umfeld eingebettet ist, das einem wiederum Kraft, Zuversicht und Mut gibt. So ist es jedenfalls bei mir gewesen. Mein Mann hat immer an mich geglaubt und mich ermuntert, auf meinem Weg weiter zu gehen - auch wenn unsere Kinder am Anfang etwas ungläubig auf das geschaut haben, was ihre Mama beruflich vor hat.

Der beste Rat für Zauderer?

Auf seine "innere Stimme" zu hören und sich nicht von den äußeren Einflüssen oder auch Rückschlägen entmutigen zu lassen. Immer weiter, weiter, weiter an sich glauben…!

Mein altes Leben war...

... beruflich mit vielen Höhen und auch Tiefen verbunden. Ich hatte tolle und erfüllende Momente mit sehr interessanten Menschen. Aber auch Zeiten, in denen ich mich gefragt habe: "Ist das richtig, was du hier ausübst?"

Mein neues Leben ist...

... so vielseitig, bunt, mit vielen positiven Gefühlen - nun mache ich genau das, was ich für die nächsten Jahre in meinem jetzigen Beruf (vielleicht auch nun Berufung) machen möchte! Eine gegenseitige Wertschätzung in ganz unterschiedlichen Bereichen, sei es mit den Menschen in der Kommune Weyarn, sei es mit der Stiftung Liebenau, mit dem Bauträger ...

Ich habe ganz intensiv das Gefühl, hier bin ich angekommen, hier können wir gemeinsam noch viel für und mit den Menschen erreichen. Oder, wie "Konfuzius" es mit seinen Worten sagt, "Wohin Du auch gehst, geh mit Deinem ganzen Herzen."