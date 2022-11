per Mail teilen

Manchmal braucht es nur eine verrückte Idee und den Mut sie umzusetzen. Die Berlinerin Emma-France Raff hat so eine. Sie druckt kreative Muster auf T-Shirts, Beutel, Pullover. Das Besondere: ihre Motive liegen auf der Straße. Denn ihr Lieblingsmotiv sind Gullydeckel: Die sehen in jedem Stadtteil Berlins anders aus und machen sich super als Motiv auf den Klamotten. Jeder kann sich so ein Stück Berlin anziehen. Unser Berlin-Reporter Norbert Lübbers war unterwegs mit der Raubdruckerin.