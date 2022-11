Tanja Steinbach (privat) -

Tanja Steinbach ist in Tübingen geboren und aufgewachsen. Erste Erfahrungen in der Modebranche sammelte sie während ihrer Ausbildung zur Damenschneiderin. Praktika machte sie u.a in Paris. Darauf folgte ein erfolgreiches Studium im Bereich Strickdesign in Reutlingen.

Heute ist sie bei der Firma MEZcrafts für den Bereich Handstrickgarne als Designerin tätig. Im ARD Buffet ist sie für die kreative Umsetzung von Ideen rund um die Masche zuständig.

Tanja Steinbach lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern im Raum Frankfurt.