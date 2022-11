per Mail teilen

Es gibt viele Gründe dafür, mitten im Berufsleben den Schalter noch einmal umzulegen. Bei dem Hamburger Steffen Heycke war es die Erkenntnis, dass er so hochtourig wie als Manager einer internationalen Firma nicht weitermachen konnte.

Würden Sie es wieder machen?

DEFINITIV: JA!

Was war der schwierigste Moment?

Gab zwei: Meinem Chef die Kündigung zu überreichen war schwierig, da ich wusste, dass er ein echtes Problem bekommen wird (und ich ihn echt mag).

Und es meinen Eltern zu erzählen, da die ja auf ihren erfolgreichen Sohn recht stolz sind. Das hatte sich aber rasch erledigt, denn die fanden das gleich toll!

Was war schönste Moment?

Oktober 2016, erste Testfahrten mit CRAFTSKI-SKI gemeinsam mit meinen besten Freunden ULI und SIMON. Rein in die Gondel, hoch auf die gefrorene Wand (Hang am Hintertuxer Gletscher). Beide schwingen unten auf ihren selbstgebauten Ski ab, grinsen und heben die Daumen. Unbeschreiblich.

Was hilft auf Durststrecken?

Nix - Durststrecken sind eklig. Arrogante Antwort: Finanzielle Reserven, da mir eine Durststrecke nicht sofort an die Substanz geht.

Der beste Rat für Zauderer?

Zaudern hat eine wichtige Funktion. Niemand sollte „mit Gewalt“ ins kalte Wasser springen. Wenn das Bauchgefühl sagt "Go" und der Verstand die "Pro" und "Contra"-Abwägung zum x-ten Mal mit dem selben positiven Ergebnis abgeschlossen hat. Dann.

Mein altes Leben war?

Nicht schlecht, aber ärmer.

Mein neues Leben ist?

Gar nicht so neu, wie man meinen möchte. Mein Knie tut immer noch weh und der Tag hat immer noch 24 Stunden. Aber diese 24 Stunden haben (meistens) eine andere Qualität und ich verspüre darin mehr Wärme und Lebensfreude.