Stefan Schreiweis war Betriebsschlosser. Heute ist Gruppenleiter. In einer Behindertenwerkstatt beaufsichtigt er jeden Tag bis zu 15 Menschen.

Würden Sie es wieder machen?

Auf jeden Fall.

Was war der schwierigste Moment?

Es sich selbst einzugestehen.

Was war der schönste Moment?

Was Neues (ganz Anderes) zu machen.

Was hilft auf Durststrecken?

An das zu glauben, was man kann.

Der beste Rat für Zauderer?

Sich einzugestehen, wenn es vorbei ist!

Mein altes Leben war...

toll!

Mein neues Leben ist...

Toll!!