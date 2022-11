per Mail teilen

Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Das ist auch bei Simon Rogowski so. Um seine indonesische Freundin zu beeindrucken, lernte er die Zubereitung von Tempeh. Tempeh - das sind fermentierte Sojabohnen. Ein Nationalgericht in Indonesien. Fans der indonesischen Küche schwören auf den mild-nussigen Geschmack. Unser Berlin-Reporter hat sich zeigen lassen, was neben einer großen Portion Liebe ein richtig gutes Tempeh ausmacht.