per Mail teilen

In der “Berliner Miedermanufaktur” gibt es alles, was die goldene Mitte betont: Mieder, Korsagen, Hüft- und Taillengürtel. Denn die geschnürte Mitte ist mittlerweile in der Mode wieder total angesagt. Nur: Wie ist das mit dem Atmen? Kriegt Frau da überhaupt Luft drin? Unsere Berlin-Reporter wollten es genauer wissen!