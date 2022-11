Die Paella - Spaniens Nationalgericht! Ihren Ursprung hat die Paella in einer speziellen Region, der Costa Blanca und in der Region rund um Valencia. Hier hat man sehr genaue Vorstellungen davon, was sich für eine Paella gehört, was genau reinkommt und wann man sie zu essen hat. Eins schon mal vorweg: In die wahre Paella gehört kein Fisch, sondern Fleisch. Was sie sonst noch über die Paella wissen müssen, unsere kulinarischen Reporter waren in der Region Valencia unterwegs!