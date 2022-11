Wir entführen Sie nach Südfrankreich in die Provence. Lila Felder, soweit das Auge reicht: Kaum eine Pflanze steht so sehr für die Region wie der Lavendel. Die berühmte "Lavendelstraße" führt durch die ganze Provence. Der Lavendel hier wird vor allem für die Herstellung von Seifen, Kosmetik und Parfüm angepflanzt. Aber die bekannteste Pflanze der Provence hat noch viel mehr zu bieten. Mit den Blüten wird in Südfrankreich nämlich auch gekocht. So isst Europa!