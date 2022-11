per Mail teilen

Austern aus der Bretagne

Auf einer Festtagstafel in Frankreich dürfen sie auf keinen Fall fehlen: Austern aus der Bretagne - am besten die aus Cancale. Der Ort ist DAS Paradies für Austernliebhaber. Das Schöne: Hier sind Austern kein Luxus. Die frischen Krustentiere kann man direkt am Hafen verzehren. Einige Spitzer Zitrone, ein frisches Baguette, Butter und Wein – stilvoller lassen sich Austern aus der Bretagne nicht genießen.