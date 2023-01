Eine Bonitätsauskunft über unsere finanzielle Zuverlässigkeit entscheidet in vielen Fällen darüber, ob wir den Mietvertrag für die neue Wohnung bekommen, das Haus kaufen, den teuren Fernseher per Ratenkauf abzahlen oder online auf Rechnung kaufen dürfen. Was steckt hinter solchen Bonitätsauskünften?