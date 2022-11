per Mail teilen

Das Simmentaler Rind – ursprünglich stammt es aus dem Simmental in der Schweiz. Bei uns in Deutschland ist es aber auch schon seit Jahrhunderten heimisch, mittlerweile sogar eine der häufigsten Rinderrassen. Nur nennt es hier kaum mehr einer Simmentaler Rind. Es heißt ganz einfach: Fleckvieh. Und Familie Engel aus Bühlerzell – Schönbronn in Baden-Württemberg hält diese Tiere – schon sehr lange.