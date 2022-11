per Mail teilen

In unserer Reihe "Mein neues Leben" lernen wir heute Miss Muso kennen. Miss Muso - das ist Sandra Barrenscheen, die es nach vielen Umwegen geschafft hat, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen: Sie ist Sängerin, Entertainerin und einfach glücklich in ihrem neuen Leben!

SWR

Würden Sie es wieder machen?

Ja, ich würde es wieder machen, denn die vielen Stationen im Leben sind heute noch hilfreich.

Was war der schwierigste Moment?

Ich hatte einmal ein Center für Tanz, Gesang und Schauspiel & Tonstudio. Dies lief sehr gut, aber ich konnte das Center selbst irgendwann nicht mehr richtig nutzen, da ich zuviel unterwegs war. So waren die Räume oft nur fremdvermietet. Die Aufgabe ist mir sehr schwer gefallen, da in dem Center sehr viel Herzblut gesteckt hat.

Was war der schönste Moment?

Zu merken dass es funktioniert.

Was hilft auf Durststrecken?

Hinfallen, aufstehen, Krone richten weiter machen.

Der beste Rat für Zauderer?

Wer nicht wagt der nicht gewinnt, den träume nicht Dein leben sondern lebe Deinen Traum.

Mein altes Leben war....

hilfreich für mein neues Leben.

Mein neues Leben ist bunt, kreativ, abwechslungsreich, erfolgreich, lustig, dankbar, arbeitsreich, unterhaltsam, manchmal stressig, aber darauf steh ich :) und vor allem nie langweilig!