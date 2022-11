per Mail teilen

Aus der Ferne eine ganz normale Familie: Rosmarie Baumann mit Mann und Kind. Dabei war sie noch vor sechs Jahren auf dem besten Weg Klosterschwester zu werden.

Würden Sie es wieder machen?

Ja.

Was war der schönste Moment?

Der Moment, in dem ich einen Menschen begegnete, der mich da abholte, wo ich war.

Was war der schwierigste Moment?

Die Zeit in der Schwebe. Die Zeit, in der ich nicht wusste wie alles weitergehen wird.

Was hilft auf Durststrecken?

Der feste Glaube daran, dass alles im Leben einen Sinn hat. Durch jedes Puzzlestück wird unser Leben ganz. Während wir noch die Welt aus unserer beschränkten Perspektive sehen, trägt Gott unser gesamtes Leben bereits im Herzen.

Der beste Rat für Zauderer?

Gott will, dass wir "ein Leben in Fülle leben". Er möchte, dass wir einfach nur glücklich sind. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen unserem Herz folgen und stets wandelbar bleiben.

Mein altes Leben war...

genau richtig in jener Lebensphase.

Mein neues Leben ist...

ein Geschenk Gottes.