Auf den ersten Blick sehen die Maschinen aus wie tiefer gelegte Motorräder. Beim genauerem Hinsehen merkt man dann: Da ist kein Verbrennungsmotor. Das sind keine Chopper, sondern Fahrräder. Und was für welche. In Berlin machen sie die Radwege unsicher. Alles selbstgebaute Einzelstücke, fertiggestellt in monatelanger Tüftelarbeit, mit handwerklichem Geschick und ganz viel Herzblut.