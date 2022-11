Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro 100 g: ca. 440 kcal / 1840 kJ 44 g Kohlenhydrate, 12 g Eiweiß, 24 g Fett Koch/Köchin: Monja Rönneburg

Für den Teig:

500 g Mandeln, gemahlen

300 g Puderzucker

2 Eiweiß (Gr. M)

2 EL Mandellikör

2 TL Zimt

Für den Guss:

1 Eiweiß (Gr. M)

125 g Puderzucker

zusätzlich:

etwas Puderzucker für die Arbeitsfläche

1 Eiweiß (in Reserve)

etwas bunte Zuckerstreusel

1. Mandeln und Puderzucker mischen, Eiweiße, Mandellikör und Zimt zugeben. Alles mit den Knethaken des Handrührgerätes verrühren. Falls die Masse noch zu krümelig ist, etwas mehr Eiweiß hinzugeben. Dann mit den Händen zu einem glatten Teig kneten.

2. Teig portionsweise auf einer mit Puderzucker bestäubten Arbeitsfläche ca. 1 cm dick ausrollen.

3. Sterne ausstechen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Ausstecher zwischendurch immer wieder in Puderzucker tauchen.

Tipp: In die großen Sterne ein kleines Loch machen, dadurch kann man sie später am Tannenbaum aufhängen oder an ein Geschenk binden.

4. Den Backofen auf 150 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

5. Für den Guss Eiweiß sehr steif schlagen. Puderzucker nach und nach zugeben, dabei weiterschlagen. Die Glasur sollte nicht zu fest und nicht zu flüssig sein. Ist die Glasur zu fest (wenn sie nicht von alleine glatt läuft) etwas zusätzliches Eiweiß hinzugeben.

6. Ausgestochene Sterne dünn mit dem Guss bepinseln. Nach Belieben mit Streuseln dekorieren.

7. Im vorgeheizten Backofen auf der untersten Schiene die Zimtsterne 10 - 15 Minuten backen.

8. Gebackene Zimtsterne abkühlen lassen. Anschließend auf Schleifenband fädeln oder in Tüten verpacken.