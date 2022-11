Wildschweinsteak mit Holunderbeersauce

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: schwer Nährwert: Pro Portion: 888 kcal / 3719 kJ - 76 g Kohlenhydrate; 46 g Eiweiß; 35 g Fett Koch/Köchin: Jacqueline Amirfallah

Zutaten:

500 g Holunderbeeren

200 ml Holunderblütensirup

300 ml Rotwein

5 weiße Pfefferkörner

1 Lorbeerblatt

3 Pimentkörner

1 EL Butterschmalz

700 g Wildschweinfleisch aus der Oberschale

etwas Salz

etwas Kreuzkümmel

2 Zweige Thymian

2 EL Butter

3 Stangen Porree

1. Die Holunderbeeren waschen und von den Stielen abstreifen. 2 EL Holunderbeeren abnehmen und zur Seite stellen.

2. Holunderbeeren mit 200 ml Wasser, Holunderblütensirup, Rotwein, Pfeffer, Lorbeer und Piment und nach Geschmack etwas Zucker in einen Topf geben und köcheln lassen bis die Sauce eindickt. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen.

3. Die übrigen Holunderbeeren auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und im Backofen bei 180 Grad trocknen.

4. Das Wildschweinfleisch parieren und in Steaks schneiden, mit Salz und Kreuzkümmel würzen.

5. Thymian abbrausen und trocken schütteln.

6. Backofen auf 95 Grad vorheizen.

7. 1 EL Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und die Steaks rundherum anbraten, Thymianzweige und etwas Butter zugeben und im Backofen ca. 15 Minuten zu Ende garen. Dann10 Minuten ruhen lassen.

8. Porree putzen, waschen und in Stücke schneiden. In Salzwasser bissfest kochen, abgießen, abtropfen lassen und in einer Pfanne in Butter kräftig anbraten.

9. Die Holunderbeersauce durch ein Sieb passieren und abschmecken.

10. Die Wildschweinsteaks mit der Holunderbeersauce anrichten. Die getrockneten Holunderbeeren darüber streuen. Dazu passt Kartoffelstampf.