Westfälisches Blindhuhn mit Mettenden

Portionen: 4 Nährwert: Pro Portion: 548 kcal / 2290 kJ 36 g Kohlenhydrate, 19 g Eiweiß, 34 g Fett Koch/Köchin: Vincent Klink

Zutaten:

100 g getrocknete weiße Bohnenkerne

150 g durchwachsener Speck

2 Karotten

200 g grüne Bohnen

300 g Kartoffeln, vorwiegend festkochend

etwas Pfeffer aus der Mühle

1 Prise Zucker

150 g säuerliche Äpfel

100 g Birnen

150 g Westfälische Mettenden (ersatzweise Rauchbratwürste)

1 Bund glatte Petersilie

etwas Salz

1 Spritzer Apfelessig

SWR SWR -

1. Die Bohnenkerne über Nacht in reichlich kaltem Wasser (1,5 l) einweichen.

2. Die eingeweichten Bohnen mit dem Einweichwasser in einem Topf geben und mindestens 1 Stunde weich kochen.

3. Dann den Speck zugeben und ca.30 Minuten weiter kochen.

4. In der Zwischenzeit die Karotten putzen, waschen und in Scheiben schneiden. Die grünen Bohnen putzen, waschen und in 3 cm lange Stücke brechen. Die Kartoffeln schälen und waschen, anschließend in Würfel schneiden.

5. Wenn die Bohnen weich sind, Karotten, grüne Bohnen und Kartoffeln zugeben und ca. 10 Minuten mit kochen, mit Pfeffer und Zucker würzen.

6. In der Zwischenzeit die Äpfel und Birnen schälen, halbieren, das Kerngehäuse entfernen und das Obst in ein Zentimeter große Stücke schneiden. Dann zum Eintopf geben. Ebenfalls die Mettenden zugeben.

7. Petersilie abbrausen, trocken schütteln und fein schneiden. Petersilie unter den Eintopf mischen und diesen mit Salz und Pfeffer und Essig abschmecken.

8. Den Speck aus dem Eintopf nehmen, in Würfel oder Scheiben schneiden und in Suppentellern mit dem Eintopf und den Mettenden anrichten.