Weihnachts-Cupcakes

Zubereitungszeit: 3 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Stück: ca. 325 kcal / 1370 kJ, 28 g Kohlenhydrate, 6 g Eiweiß, 21 g Fett Koch/Köchin: Monja Rönneburg

Für die Muffins:

80 g Mehl

140 g Zucker

40 g Kakao

1/2 TL Natron

1/2 TL Backpulver

1 TL Vanillezucker

1 Prise Salz

1 Ei

20 g Speiseöl

80 g Buttermilch

80 g dunkles Bier (ersatzweise: Sahnelikör oder Mineralwasser)

etwas frische Himbeeren, nach Belieben

etwas gehackte weiße Kuvertüre, nach Belieben

Für die Creme:

250 g Passionsfruchtsaft oder -püree

2 EL Zucker

20 g Vanillepuddingpulver

250 g weiche Butter

etwas grüne Lebensmittelfarbe

Für die Verzierung:

bunte Streusel

Zuckersticks

Roter Fondant

goldene Lebensmittelfarbe

Kokosraspel

weiße Kokospralinen

Spritztüllen groß und klein

Spritzbeutel

Hinweis: Rezept für 9 Stück

1. Den Backofen auf 170 Grad Umluft vorheizen.

2. Für die Muffins Mehl, Zucker, Kakao, Natron, Backpulver, Vanillezucker und Salz direkt in der Rührschüssel/Kessel einer Küchenmaschine abwiegen.

3. Ei, Öl, Buttermilch und Bier in einer anderen Schüssel/Messbecher abwiegen.

4. Die trockenen Zutaten mit den Schneebesen der Küchenmaschine bei niedriger Geschwindigkeit durchmischen. Dann die flüssigen Zutaten langsam dazu gießen. Danach 2 Minuten gleichmäßig rühren. Die Küchenmaschine stoppen und mit dem Teigschaber einmal die am Rand haftenden Zutaten lösen. Erneut mit der Maschine 1 Minute durchrühren.

5. Ein Muffinblech mit Papier-Muffin-Manschetten auslegen und den Teig in die Förmchen einfüllen.

Tipp: Nach Belieben ca. 3 Himbeeren oder 1 TL gehackte weiße Schokolade mit in die Förmchen geben, das gibt eine aromatische Muffinfüllung.

6. Im vorgeheizten Ofen die Muffins ca. 15 Minuten backen.

7. Die gebackenen Muffins gut auskühlen lassen.

8. Für die Creme 200 g vom Passionsfruchtsaft mit dem Zucker aufkochen.

9. Restlichen Passionsfruchtsaft mit dem Puddingpulver verrühren und in den kochenden Saft rühren. Zum Schluss noch einmal kurz aufkochen lassen. Dann den Pudding abkühlen. Damit sich keine Haut bildet, den Pudding am besten in eine Rührschüssel geben und mit der Küchenmaschine kalt rühren. Oder in eine Schüssel geben und etwas Zucker überstreuen.

10. Die Butter kräftig aufschlagen und den abgekühlten Passionsfruchtpudding nach und nach unterrühren. Mit grüner Lebensmittelfarbe einfärben.

11. Für die Adventskranzverzierung aus dem Fondant Kreise ausstechen, die in etwa so groß wie die Cupcakes sind, und golden anmalen.

12. Auf jeden Cupcake einen kleinen Creme-Untergrund spritzen und den Fondantkreis als Teller daraufsetzen. Mit einer kleinen Sterntülle aus der Creme einen Kranz aus vielen kleinen Tupfen spritzen. Mit Zuckersticks vier Kerzen stecken und mit Streuseln dekorieren.

13. Für die Tannen-Verzierung die Creme in einen Beutel mit einer großen Sterntülle füllen. Auf den Cupcake drei Tupfen Creme übereinander spritzen, mit Sticks und Kugeln dekorieren.