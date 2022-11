Waldmeister-Bowle (mit Alkohol)

per Mail teilen

Waldmeister-Bowle – super lecker! Ein Rezept von Natalie Lumpp.

Koch/Köchin: Natalie Lumpp

Zutaten:

1 Bund Waldmeister

0,75 l Riesling

0,75 l Mineralwasser

5 EL Holunderblütensirup

3 Limetten

Wer es mag – mit Weinperlen

1. Waldmeister anwelken lassen, und mit einem Bindfaden an einem Kochlöffel befestigen. So können Sie den Waldmeister kopfüber in die Bowle hängen. Die Stiele geben ansonsten einen bitteren Geschmack ab.

2. Einige Streifen Schale von den Limette abschneiden. Diese werden über der fertigen Bowle geknickt, damit die ätherischen Öle in die Bowle gelangen.

3. Riesling, Mineralwasser und Holunderblütensirup auf die Limettenfilets geben. Waldmeister 20 Minuten ziehen lassen. Wer es noch etwas verrückter mag, kann ganz zum Schluss Weinperlen direkt in das Glas geben.