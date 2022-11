Teemischung für einen Waldspaziergang

per Mail teilen

Rezeptautor/Rezeptautorin: Melanie Wenzel

Zutaten:

2 Scheiben geschälten Ingwer (je nach Schärfe mehr oder weniger)

2 Kardamom-Kapseln

2 cm Zimtrinde

1 Thermoskanne

Drücken Sie die Kardamom-Kapseln mit dem Messerrücken an, so dass es „knackt“.

Geben Sie sie zusammen mit dem Ingwer und dem Stück Zimt in die Thermoskanne und gießen Sie heißes, nicht mehr kochendes Wasser auf (0,5 bis 0,7 Liter).

Starten Sie nun zu ihrem Spaziergang und genießen sie zwischendurch den Tee.

Gießen Sie dabei den Tee so in den Becher, dass die festen Bestandteile in der Kanne bleiben.