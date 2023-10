Süßkartoffel-Brownies

per Mail teilen

Die kleinen Köstlichkeiten von Back-Blogger Markus Hummel sind nicht nur saftig und schokoladig, sondern auch unverschämt lecker.

Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Hummel

Zutaten

200 g Süßkartoffel

140 g Mandelmus o. Erdnussbutter

40 g Backkakao

140 g Kokosblütenzucker

45 g Weizenmehl

1 TL Backpulver

1/4 TL Salz

100 g vegane Zartbittertschokolade, grob gehackt

Zubereitung

1. Die Süßkartoffel schälen, in Würfel schneiden und in kochendem Salzwasser 15 Minuten weichkochen. Dann in ein Sieb abgießen und die Süßkartoffel mit einer Gabel zerdrücken.

2. Den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Eine quadratische Backform (ca. 22x22cm) fetten und mit Backpapier auslegen.

3. In einer großen Schüssel die zerdrückte Süßkartoffel, Mandelmus, Kakaopulver, Kokosblütenzucker, Mehl, Backpulver und Salz mischen und gut verrühren.

4. Etwa 80 g der gehackten Schokolade unter den Teig heben und diesen in die vorbereitete Backform füllen und glattstreichen. Mit der restlichen Schokolade bestreuen und im vorgeheizten Backofen 35-40 Minuten backen, bis die Ränder fest geworden sind und die Masse in der Mitte etwas hochgegangen ist.

5. Die Brownies dann aus dem Ofen holen. Vollständig in der Form abkühlen lassen und danach aus der Form heben und in 12-16 Stücke teilen.

