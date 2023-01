per Mail teilen

Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Portion: 822 kcal / 3438 kJ 30 g Kohlenhydrate, 18 g Eiweiß, 69 g Fett Koch/Köchin: Jacqueline Amirfallah

Für den Strudel:

1 rote Zwiebel

4 EL Olivenöl

3 g Fenchelsamen

3 Zweige Thymian

400 g Ziegenfrischkäse

2 EL Buchenspäne zum Räuchern (z.B. aus dem Anglerbedarf)

10 Datteln (Sorte Medjool)

2 EL Walnüsse

1 Pck. Filoteig

Für den Gurkensalat:

1 Salatgurke

3 Stängel Dill

3 Stängel Koriander

1 EL Zitronensaft, frisch gepresst

2 EL Olivenöl

etwas Salz

Strudel mit geräuchertem Ziegenkäse und Datteln SWR SWR -

1. Die Zwiebel schälen und würfeln. In einer Pfanne 1 EL Olivenöl erhitzen, Zwiebelwürfel darin goldbraun anschwitzen. Fenchelsamen mörsern. Thymian abbrausen, trocken schütteln und die Blätter abzupfen.

2. Zwiebelwürfel, Fenchelsamen und Thymianblätter mit dem Ziegenkäse mischen.

3. Zum Räuchern das Räuchermehl in einem Topf auf etwas Alufolie erwärmen, bis es den Rauchpunkt erreicht. Einen passenden Siebeinsatz mit dem Ziegenkäse in den Topf einsetzen und den Deckel schließen. Ca. 10 Minuten kräftig räuchern. (Beim Räuchern das Küchenfenster öffnen und für frische Luft in der Küche sorgen.) Herausnehmen und abkühlen lassen.

4. Den Backofen auf 220 Grad vorheizen.

5. Die Datteln entkernen und kleinschneiden. Die Walnüsse hacken.

6. Den Filoteig ausbreiten und vier Schichten aufeinander legen, dabei jede Schicht dünn mit Olivenöl einpinseln. Dies sollte rasch geschehen, da der Filoteig sehr schnell austrocknet!

7. Filoteig mit geräuchertem Käse, Walnüssen und Datteln bestreuen und locker aufwickeln. Mit Olivenöl bestreichen, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und ca. 7 Minuten im vorgeheizten Ofen backen.

8. Für den Gurkensalat die Gurke waschen, schälen und in Scheiben hobeln. Dill und Koriander abbrausen, trocken schütteln und fein hacken.

9. Gurke mit den Kräutern mischen und mit Zitronensaft, Olivenöl und Salz marinieren.

10. Strudel mit Gurkensalat anrichten.