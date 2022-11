per Mail teilen

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 845 kcal / 3537 kJ 89 g Kohlenhydrate, 31 g Eiweiß, 39 g Fett Koch/Köchin: Jacqueline Amirfallah

Zutaten:

etwas Salz

100 g Pancetta, dünn aufgeschnitten

1 EL Butter

500 g Spaghetti

50 g Parmesan

50 g Pecorino

4 Eier

SWR SWR -

1. In einem hohen Topf reichlich Salzwasser zum Kochen bringen.

2. In der Zwischenzeit Pancetta in Streifen schneiden. In einer Pfanne 1 EL Butter erhitzen und Pancetta darin knusprig braten.

3. Die Spaghetti im kochenden Salzwasser bissfest kochen.

4. In der Zwischenzeit Parmesan und Käse reiben.

5. Eine Schüssel für die Spaghetti erwärmen.

6. Eier mit Salz in einer Schüssel verquirlen, ca. 2-3 EL heißes Kochwasser der Spaghetti untermischen, Käse und gebratenen Pancetta zugeben.

7. Die Spaghetti abschütten, sofort in die vorgewärmte Schüssel geben, die Eiermischung darauf geben und alles gut durchmischen. Durch die heißen Spaghetti bindet die Eiermasse.

8. Spaghetti Carbonara anrichten und servieren. Dazu passt ein Blatt- oder Rucolasalat mit Kräuterdressing.

Tipp: Für das Kräuterdressing 1/2 Bund Basilikum und 2 Zweige Thymian abbrausen. Basilikumblätter abzupfen, Thymianblättchen abstreifen. 1 Knoblauchzehe schälen und mit den Kräutern in einen Pürierbecher geben. 5 EL Olivenöl darauf geben und mit dem Mixstab fein pürieren. Dann das Kräuteröl durch ein Sieb streichen. Unter das Kräuteröl 2 EL Balsamico mischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fertig ist das Kräuterdressing für Blattsalate.