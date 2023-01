Schweinekotelett mit geschmortem Pak Choi

per Mail teilen

Saftiges Kotelett mit würzigem Gemüse und Nüssen – lecker! Wir nehmen heute Pak Choi und Erdnüsse zur Hand, um dem Rezept einen modernen Kick zu geben!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 795 kcal / 3320 kJ 11 g Kohlenhydrate, 62 g Eiweiß, 56 g Fett

Zutaten:

3 Zweige Rosmarin

2 Knoblauchzehen

4 Schweinekoteletts (mit Knochen à ca. 200 g; z.B. vom Schwäbisch Hällischen oder Bentheimer Schwein)

etwas Salz

3 EL Butterschmalz

2 Zwiebeln

3 Möhren

6 Mini-Pak Choi

1 Prise Zucker

4 Zweige Thymian

200 g Erdnüsse, geröstet und gesalzen

2 EL Butter

1 TL Curry

1. Den Backofen auf 120 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und gleich ein Backblech mit in den Ofen geben.

2. Rosmarin abbrausen, trocken schütteln. Knoblauchzehen andrücken.

3. Die Kottelets kalt abbrausen, gründlich trocken tupfen und salzen.

4. In einer Pfanne etwas Butterschmalz erhitzen, die Kottelets darin von beiden Seiten goldbraun anbraten. Rosmarin und die angedrückte Knoblauchzehe zugeben und mitbraten.

5. Dann auf das vorgewärmte Backblech ein Backpapier legen, die angebraten Koteletts mit Rosmarin und Knoblauch darauf verteilen und die Koteletts im heißen Ofen ca. 15 Minuten langsam fertig garen.

6. In der Zwischenzeit die Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Scheiben schneiden. Die Möhren putzen, schälen und in Streifen oder halbe Ringe schneiden. Den Pak Choi waschen, abtropfen und längs schneiden.

7. In einer Pfanne etwas Butterschmalz erhitzen und Zwiebeln und Möhren bei kleiner Hitze anbraten, mit Salz und Zucker würzen, nach ca. 5 Minuten den Pak Choi dazu geben und nochmal 2-3 Minuten dünsten.

8. Thymian abbrausen, trocken schütteln und die Blättchen abstreifen.

9. 3/4 der Erdnüsse mit Butter und Curry in einen in einen Mixer geben und zu einer Paste pürieren. Thymian zugeben und noch einmal kurz pürieren. Die Paste mit Salz abschmecken.

10. Die restlichen Erdnüsse hacken und zu dem Gemüse geben.

11. Die Koteletts aus dem Ofen holen und kurz ruhen lassen.

12. Je ein Kotelett auf einen Teller geben und etwas Erdnusspaste darauf geben. Mit dem Gemüse servieren. Dazu passt geröstetes Landbrot oder Kartoffelpüree.