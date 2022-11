Schweinebäckchen mit Rotkohl

Sie haben doch bestimmt auch Hunderte von Fotos Ihres letzten Urlaubs oder der letzten Familienfeier? Alle digital, auf der Festplatte oder dem Handy, oder? Super praktisch, aber auch ganz schön beliebig. Wir haben eine Frau getroffen, die mit viel Muße Fotos in ein Album klebt und mit anderen Erinnerungsstücken verschönert. Das ist viel Arbeit für ein Buch, aber am Ende hat man ein Album, das es so nur einmal gibt. mehr...