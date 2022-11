Schwarzwurzelnudeln mit gebratenen Speck-Champignons

per Mail teilen

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 250 kcal / 1045 kJ 5 g Kohlenhydrate, 13 g Eiweiß, 20 g Fett Koch/Köchin: Otto Koch

Zutaten:

1 Spritzer Zitronensaft

800 g Schwarzwurzeln

etwas Salz

1 Bund glatte Petersilie

400 g Champignons

1 Zwiebel

100 g Speck

2 EL Olivenöl

etwas Pfeffer aus der Mühle

1 Schalotte

1 EL Butter

80 g Crème double

1. Eine Schüssel mit Wasser und Zitronensaft vorbereiten.

2. Die Schwarzwurzeln schälen und direkt in die vorbereitete Wasserschüssel legen, sonst verfärben sich die Wurzeln.

3. Schwarzwurzeln mit dem Sparschäler in lange Streifen schneiden und diese in Salzwasser blanchieren, herausnehmen und abtropfen lassen.

4. Petersilie abspülen, trocken schütteln und fein schneiden.

5. Die Pilze säubern und in Scheiben schneiden. Zwiebel schälen und fein schneiden.

6. Den Speck in feine Würfel schneiden und in einer Pfanne in 2 EL Olivenöl auslassen.

7. Zwiebel zugeben und anschwitzen, dann die Pilze zugeben und mit anbraten.

8. Mit wenig Salz und Pfeffer würzen, die Hälfte der Petersilie untermischen.

9. Schalotte schälen, fein schneiden. In einem Topf oder Butter erhitzen, die Schalotte darin anschwitzen, Crème double hinzufügen und kurz köcheln lassen.

10. Blanchierte Schwarzwurzeln und restliche Petersilie zugeben und kurz warm schwenken, abschmecken

11. In tiefen Tellern die Schwarzwurzeln anrichten, die Speckpilze darauf geben und servieren. Dazu passt gut Kartoffelpüree.