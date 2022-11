Schokomilch: Azteken-Gold

Einmal dem Alltagsstress entrinnen und richtig abschalten - das geht auch mitten in der Großstadt. Dank Mediation. Diese Erfahrung haben Elisa Gassner und Maggy Schellong gemacht. Jetzt wollen sie das an andere weitergeben: In Berlin haben sie ein Rückzugsort für moderne Spiritualität gegründet. mehr...