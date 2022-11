Schoko-Kokos-Kuchen

per Mail teilen

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 439 kcal / 1840 kJ - 29 g Kohlenhydrate, 5 g Eiweiß, 32 g Fett Koch/Köchin: Cynthia Barcomi

Für den Boden:

1 Eiweiß

140 g Kokosraspel

50 g Zucker

1 Prise Vanillesalz

30 g weiche Butter

Für die Füllung:

150 g Zartbitterschokolade

100 g weiche Butter

100 g Zucker

1 TL Instant-Espressopulver

1 Eigelb

2 Eier

1 Prise Salz

1. Für den Teig mit der Küchenmaschine oder dem Handmixer Eiweiß, Kokosraspel, Zucker, Vanillesalz und weiche Butter mischen, bis gerade so ein Teig entsteht.



2. Den Teig in eine Backform (23 cm Durchmesser) verteilen und fest an Boden und Seiten andrücken. Die Masse ist etwas trocken, doch genau so soll sie sein.



3. Die Form mit dem Teig 1 Stunde in den Kühlschrank geben und fest werden lassen.



4. Die Schokolade in grobe Stücke brechen und in einem Topf über einem Wasserbad schmelzen, anschließend ca. 15 Minuten zum Abkühlen beiseite stellen.



5. Den Ofen auf 175 Grad Umluft (oder Unterhitze) vorheizen.



6. Die weiche Butter mit Zucker mit der Küchenmaschine oder Handmixer fluffig aufschlagen. Espresso-Pulver hinzufügen. Dann Eigelb und Eier nach und nach unterrühren. Salz und die abgekühlte, geschmolzene Schokolade hinzufügen und nur so lange rühren, bis alles gerade so vermengt ist.



7. Die Füllung auf den gekühlten Boden in der Form verteilen.



8. Im vorgeheizten Ofen den Kuchen ca. 13-15 Minuten backen. Die Füllung ist dann noch etwas wackelig, das ist okay. Vor dem Servieren den Kuchen 1 Stunde bei Zimmertemperatur abkühlen lassen.