Schnellgurken

Zutaten:

1 kg grüne Gurken

2 mittelgroße Zwiebeln

1 TL Salz

3 EL Zucker

3 TL Senfkörner

6 EL Essig (10%)

2 Lorbeerblätter

Pfefferkörner

Frischer Dill

1. Gurken schälen und in etwa 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Salz, Senfkörner, Zucker und Essig in einer Tasse mischen. Zwiebeln in dünne Ringe schneiden.

2. Gurkenscheiben in eine Schüssel schichten und mit Zwiebelringen, Pfefferkörnern, Lorbeer und der Gewürz-Essig-Mischung auffüllen. Die Gurken müssen nicht komplett abgedeckt sein.

3. Dill kleinhacken und hinzufügen.

4. Alle 5 Stunden gut durchrühren und eine Nacht stehen lassen.