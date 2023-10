Bunter Salat von gegartem und rohem Kürbis

Wir mischen rohen und gekochten Kürbis zu einem fruchtigen Salat.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 765 kcal/ 3190 kJ / 46 g Kohlenhydrate, 17 g Eiweiß, 58 g Fett Koch/Köchin: Maria Groß

Zutaten

1 Spaghetti-Kürbis

etwas Salz

1 Hokkaido-Kürbis

2 Bio-Orangen

1 Bio-Limette

1 Apfel

2 Birnen

2 EL Pflanzenöl zum Anbraten

etwas Pfeffer aus der Mühle

1 Knoblauchzehe

3 Stiele frische Minze

3 Stiele glatte Petersilie

4 Zweige Zitronenthymian

0,5 rote Chilischote

60 ml Olivenöl

2 EL heller Balsamico

1 TL Ahornsirup

1 Prise Muskatnuss, frisch gerieben

2 EL Butter

150 g Misch- oder Graubrot, in Scheiben

50 g Mandelblättchen

50 g Walnusskerne

100 g Roquefort (nach Belieben)

Zubereitung

1. Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

2. Spaghetti-Kürbis abwaschen, der Länge nach halbieren und die Kerne mit einem Löffel ausstreichen. Kürbishälften salzen und mit der Schnittfläche nach oben auf ein Backblech geben. Im vorgeheizten Ofen ca. 35 Minuten weich garen. Mit einer Gabel kann man leicht prüfen, ob der Kürbis weich ist oder noch etwas länger im Ofen belieben muss.

3. In der Zwischenzeit Hokkaido abwaschen, halbieren und die Kerne mit einem Löffel ausstreichen. Eine Hokkaido-Hälfte vierteln, salzen. Die Kürbisstücke ebenfalls mit auf das Backblech mit dem Spaghetti-Kürbis geben und ca. 10 Minuten weich garen.

4. Die andere Hokkaido-Hälfte schälen, dann das Fruchtfleisch mit einem Sparschäler roh dünn raffeln und in eine Schüssel geben.

5. Von einer Orange den Saft auspressen und beiseitestellen.

6. Restliche Orange und Limette heiß abwaschen, abtrocknen.

7. Den Apfel und die Birnen abwaschen und abtrocken.

8. Den Apfel mit Schale vierteln, das Kerngehäuse entfernen, den Apfel in kleine Würfel schneiden und zum geraffelten Kürbis in die Schüssel geben.

9. Die Birnen mit der Schale in grobe, längliche Schnitze schneiden, das Kerngehäuse entfernen.

10. In einer Pfanne Bratöl erhitzen und die Birnenschnitze darin anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen und mit zum Kürbis und Apfel in der Schüssel geben.

11. Limetten- und Orangenschale darüber reiben.

12. Anschließen die Limette und Orange mit einem Messer so schälen, dass keine weiße Haut mehr am Fruchtfleisch haftet. Dann Limette und Orange in Würfel schneiden und ebenfalls mit in die Salatschüssel geben.

13. Knoblauch schälen, sehr fein schneiden und zugeben.

14. Minze, Petersilie und Zitronenthymian abbrausen, trocken schütteln und die Blättchen direkt in die Salatschüssel zupfen.

15. Chili abwaschen, abtrocknen, das Kerngehäuse entfernen, fein würfeln und so viel Chili wie gewünscht zugeben.

16. Gepressten Orangensaft, Olivenöl, hellen Balsamico, Ahornsirup, etwas Salz und Muskatnuss zugeben. Alles gut vermischen und nochmals abschmecken.

17. In einer Pfanne Butter erhitzen und die Brotscheiben darin von beiden Seiten knusprig rösten.

18. Weich gegarten Spaghetti-Kürbis mit einer Gabel auskratzen und auf Tellern verteilen, die gegarten Hokkaido-Spalten danebenlegen. Jeweils etwas roh marinierten Kürbis-Salat darauf geben, Mandelblättchen und Walnüsse darüber streuen. Den Käse zerbröseln und ebenfalls darüber streuen.

19. Kürbissalat und geröstetes Brot anrichten und servieren.

