Rote Bete Suppe mit Zanderpäckchen

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Portion: 499 kcal / 2086 kJ 24 g Kohlenhydrate, 15 g Eiweiß, 36 g Fett Koch/Köchin: Otto Koch

Für die Suppe:

400 g Rote Bete

etwas Salz

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Butter

600 ml Gemüsebrühe

2 kleine Kartoffeln, fest kochend

250 g Sahne

etwas Pfeffer aus der Mühle

1 EL Butterschmalz

Für das Zanderpäckchen:

2 Stiele glatte Petersilie

200 g Zanderfilet ohne Haut

etwas Salz, Pfeffer aus der Mühle

4 Blätter Frühlingsrollenteig

5 EL Butterschmalz

1. Rote Bete waschen und in Salzwasser weich kochen, dann schälen und in Würfel schneiden.

2. Zwiebel und Knoblauch schälen, fein schneiden.

3. In einem Topf Butter erhitzen, Zwiebel anschwitzen, Knoblauch und Rote Bete-Würfel zugeben. Mit der Gemüsebrühe auffüllen und ca. 10 Minuten kochen lassen.

4. In der Zwischenzeit die Kartoffeln schälen, in 5 mm große Würfel schneiden und diese in Salzwasser ca. 4 Minuten blanchieren, dann abtropfen lassen.

5. Die Sahne zum Suppenansatz geben, einmal aufkochen, dann die Suppe mit dem Pürierstab fein mixen mit Salz und Pfeffer abschmecken.

6. Petersilie abbrausen, trocken schütteln und die Blätter abzupfen.

7. Das Zanderfilet in ca. 3x 8 cm große Rechtecke schneiden. Mit Salz und Pfeffer würzen, dann jeweils in ein Blatt Frühlingsrollenteig einpacken.

8. In einer Pfanne 5 EL Butterschmalz erhitzen und die Fischpäckchen darin von beiden Seiten goldbraun braten. Innen soll der Fisch gerade durchgebraten sein.

9. In einer Pfanne 1 EL Butterschmalz erhitzen, die Kartoffelwürfel darin kurz anbraten, mit Salz würzen.

10. Zum Anrichten je 1 EL Kartoffelwürfel in einem Suppenteller anrichten und die Suppe heiß darum anrichten. Die Zanderpäckchen auf den Kartoffelwürfeln anrichten, damit die Hülle nicht aufweicht. Die Päckchen mit Blattpetersilie garnieren und servieren.