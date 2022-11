Rote-Bete-Suppe mit Sesamstange

Achtung an alle Rote Bete-Feinde! Es gibt eine Möglichkeit, Rote Bete in sein Herz zu schließen. Samtige blutrote Suppe mit allem, was der Wochenmarkt zu bieten hat!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 715 kcal/ 2980 kJ / 39 g Kohlenhydrate, 18 g Eiweiß, 54 g Fett Koch/Köchin: Andrea Safidine Zutaten: Für die Suppe: 500 g Rote Bete, vorgekocht und geschält

2 Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

1 scharfe Chilischote

8 g frischer Ingwer

1 EL Sesamöl

100 ml Orangensaft

600 ml Gemüsebrühe

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

0,5 Bund frischer Koriander

150 g Sauerrahm

2 EL Meerrettich, gerieben aus dem Glas

Für die Sesamstange: 250 g TK-Blätterteig

50 g Parmesan

1 Ei

100 g weißer Sesam

etwas Pfeffer

Zubereitung: 1. Rote Bete abspülen und in grobe Würfel schneiden. 2. Zwiebeln schälen und grob würfeln. 3. Knoblauchzehe abziehen. 4. Chili waschen, entkernen und in grobe Stücke schneiden. 5. Ingwer schälen und in Stücke schneiden. 6. Sesamöl in einem Topf erhitzen. Rote Bete Würfel, Chili, Ingwer, Knoblauch und Zwiebeln darin anschwitzen. 7. Mit Orangensaft und Gemüsebrühe ablöschen, aufkochen und bei mittlerer Hitze ca. 30 Minuten köcheln. 8. Die tiefgefrorenen Blätterteigplatten auf der Arbeitsplatte nebeneinander auslegen und einige Minuten antauen lassen. Dann wieder aufeinanderlegen und zu einem großen Rechteck ausrollen. 9. Den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. 10. Den Käse fein reiben. 11. In einer Schüssel das Ei mit dem geriebenen Parmesan, wenig Salz und etwas Pfeffer verrühren, bis eine zähe Creme entsteht. 12. Das ausgerollte Blätterteigrechteck mit der Käse-Ei-Creme gleichmäßig bestreichen. Die Sesamkörner über die gesamte Fläche großzügig streuen, 13. Mit einem Pizza-Rad oder einem scharfen Messer den Teig in ca. 3 cm breite Streifen schneiden. Die Streifen leicht eindrehen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben. Im vorgeheizten Ofen ca. 15-20 Minuten goldbraun backen. Tipp: Ofen nach ca. 10 Minuten ausschalten, die Restwärme reicht zum Fertigbacken der Stangen! 14. In der Zwischenzeit mit dem Pürierstab die Suppe pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 15. Die Suppe durch ein Passiertuch oder ein feines Haarsieb streichen, so wird die Suppe samtig. Tipp: Für ein besonderes Aroma, Glanz und Farbe der Suppe kann noch 1-2 EL Sojasauce unter die Suppe gemischt werden. 16. Koriander abbrausen, trockenschütteln und die Blätter vom Stiel abzupfen. 17. Sauerrahm aufschlagen und mit dem Meerrettich vermischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. 18. Die heiße Suppe in tiefen Tellern anrichten, das Meerrettich-Topping und Koriander darauf geben und die Sesamstangen dazu reichen. Rezept zum Ausdrucken

Sendung am Mo. , 28.11.2022 12:15 Uhr, ARD-Buffet, Das Erste