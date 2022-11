Rindergulasch mit grünen Bohnen und Selleriepüree

per Mail teilen

Wir eröffnen die Saison der Schmorgerichte mit einem saftigen Rindergulasch! Wer kocht mit?

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 3 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 770 kcal/ 3220 kJ 30 g Kohlenhydrate, 60 g Eiweiß, 45 g Fett Koch/Köchin: Jacqueline Amirfallah

Zutaten:

1 kg Rindernacken

3 Zwiebeln

2 EL Butterschmalz

etwas Salz

3 Zweige Thymian

2 Lorbeerblätter

40 ml Portwein, ersatzweise Johannisbeersaft

500 ml Fleischbrühe (Rinderbrühe), ersatzweise Gemüsebrühe

600 g Knollensellerie

200 g Kartoffeln, mehlig kochend

500 ml Milch

600 g grüne Bohnen

2 EL Butter

etwas Pfeffer

1. Das Fleisch in etwa 5 cm große Würfel schneiden.

2. Die Zwiebeln schälen und fein schneiden.

3. In einem großen Topf etwas Butterschmalz erhitzen. Die Fleischwürfel salzen und darin von allen Seiten goldbraun anbraten. Dabei jedoch nicht alles zusammen in den Topf geben, sondern nach und nach portionsweise die Fleischwürfel in den Topf geben und Farbe nehmen lassen. Sobald alle Fleischwürfel angebraten sind, die Zwiebelwürfel zugeben und anschwitzen.

4. Die Thymianzweige abbrausen, trocken schütteln und mit den Lorbeerblättern in den Fleischtopf geben. Mit Portwein ablöschen, soviel Fleischbrühe angießen, dass die Fleischwürfel fast mit Flüssigkeit bedeckt sind.

5. Bei locker aufgelegtem Deckel das Gulasch ca. 2 Stunden schmoren, bis die Fleischstücke weich sind. Dabei alle 15 Minuten umrühren, falls nötig noch Brühe angießen, das Fleisch sollte aber nie ganz mit Flüssigkeit bedeckt sein, sonst geht das Schmoren ins Kochen über.

6. In der Zwischenzeit Sellerie und Kartoffeln waschen, schälen und in Stücke schneiden.

7. Selleriestücke in einen Topf geben, Milch angießen. Kartoffelstücke zugeben, alles leicht salzen, die Milch aufkochen. Gemüsestücke zugedeckt ca. 15 Minuten weichkochen.

8. In der Zwischenzeit die Bohnen putzen und in einem Topf mit Salzwasser ca. 10 Minuten weichkochen.

9. Sobald das Sellerie-Gemüse weich ist, alles in ein Sieb geben, dabei die Kochflüssigkeit auffangen.

10. Die Gemüsestücke in einen Mixer geben und fein pürieren, dabei falls nötig Kochflüssigkeit zugeben. Das Püree mit Salz abschmecken.

11. Die gekochten Bohnen abgießen und abtropfen.

12. In einer Pfanne Butter erhitzen, die Bohnen kurz vor dem Servieren darin warm schwenken. Mit Salz und Pfeffer würzen.

13. Das weich geschmorte Gulasch mit Salz und Pfeffer abschmecken, Thymian und Lorbeerblätter entfernen.

14. Gulasch mit Bohnen und Selleriepüree anrichten.