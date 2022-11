Rindergeschnetzeltes in Senfsauce mit Brokkoli

Auf dem Tempelhofer Feld in Berlin und in den sozialen Medien kennt sie fast jeder: Oumi Janta, die auf Rollschuhen über den Asphalt tanzt wie einst Surya Bonaly übers Eis und dabei komplizierteste Skatefiguren so leicht aussehen lässt. Vor 3 Jahren hatte Oumi Janta noch einen festen Job beim Optiker und lebte ein recht geregeltes Leben. Aber sie wollte mehr und hat für ihren Traum alles riskiert. mehr...