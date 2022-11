Ricotta-Ravioli mit getrockneten Tomaten und Parmesanschaum

per Mail teilen

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 2 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Portion: 991 kcal / 4149 kJ 53 g Kohlenhydrate, 26 g Eiweiß, 71 g Fett Koch/Köchin: Karlheinz Hauser

Für den Nudelteig:

150 g Hartweizengrieß

100 g Mehl

3 Eigelb

1 Ei

65 ml Olivenöl

etwas Salz

etwas Mehl zum Ausrollen

Für die Füllung:

2 EL Pinienkerne

150 g getrocknete Tomaten, in Öl eingelegt

1/2 Bund Basilikum

100 g Ricotta

etwas Pfeffer aus der Mühle

1 Prise Piment d’ Espelette

Für den Parmesanschaum:

3 Schalotten

100 g kleine weiße Champignons

90 g Butter

100 ml Weißwein

200 ml Geflügelfond oder Gemüsebrühe

150 ml Sahne

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

1 Prise Piment d’ Espelette

50 g Parmesan

1/2 Limette

Für die Dekoration:

2 Strauchtomaten

8 Kirschtomaten mit Stiel

2 EL Olivenöl

2 EL Basilikumpesto

1. Für den Teig Grieß, Mehl, 2/3 der Eigelbe, Ei, Olivenöl und eine Prise Salz zu einem glatten Teig verkneten. Wenn der Teig zu trocken ist, eventuell noch 2-3 EL Wasser zufügen. Den Teig in Frischhaltefolie einschlagen und 1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.

2. Für die Füllung die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten, anschließend fein hacken.

3. Die getrockneten Tomaten abtropfen lassen und fein hacken.

4. Basilikum abbrausen, trocken schütteln, die Blätter abzupfen und in feine Streifen schneiden.

5. Ricotta mit Pinienkernen, Tomaten und Basilikum vermischen, mit Salz, Pfeffer und Piment d’Espelette würzen.

6. Den Teig portionsweise z. B. mit Hilfe einer Nudelmaschine zu dünnen Bahnen ausrollen.

7. Die Teigbahnen auf einer Arbeitsfläche ausbreiten. Auf die Hälfte davon die Füllung in kleinen Häufchen mit jeweils etwas Abstand zueinander verteilen. Restliches Eigelb verquirlen und die Zwischenräume damit bestreichen. Übrige Teigbahnen auflegen und an den Rändern und in den Zwischenräumen sorgfältig andrücken. Mit einem Ravioliausstecher oder Messer Ravioli ausstechen, bzw. schneiden. Die Ravioli mit Mehl bestäuben und auf ein Tuch legen.

8. Für die Sauce die Schalotten schälen und in ganz feine Würfelchen schneiden. Champignons putzen und fein schneiden.

9. Etwas Butter in einem Topf erhitzen. Die Schalotten und Champignons darin hell andünsten. Mit dem Wein ablöschen und diesen nahezu einkochen.

10. Dann Geflügelfond zugeben. Diesen um die Hälfte einkochen lassen.

11. Sahne zufügen und mit einem Stabmixer die restliche kalte Butter flöckchenweise unterrühren. Die Sauce mit Salz, Pfeffer und Piment d´Espelette würzen.

12. Parmesan fein reiben. Von der Limette den Saft auspressen. Parmesan zur Sauce geben und mit dem Stabmixer untermischen. Mit etwas Limettensaft abschmecken.

13. Die Strauchtomaten in kochendem Wasser kurz blanchieren, abziehen. Dann Tomaten vierteln, die Kerne entfernen und in feine Würfel schneiden.

14. Die Kirschtomaten waschen, abtrocknen, dabei den Stiel nicht entfernen.

15. In einer Pfanne Olivenöl anschwitzen, die Kirschtomaten darin kurz anbraten und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

16. Die Ravioli in kochendem Salzwasser ca. 3 Minuten garen, herausnehmen, abtropfen lassen und in tiefen Tellern anrichten.

17. Mit Hilfe des Stabmixers die Parmesansauce aufschäumen und die Ravioli damit überziehen. Mit jeweils etwas Pesto, Tomatenwürfeln und Kirschtomaten anrichten.